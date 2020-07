Civilization 6: New Frontier-Pass: Das Äthiopien-Paket steht an

Das zweite DLC-Paket, das Äthiopien-Paket, aus dem New Frontier-Pass von Civilization 6 wird am 23. Juli erscheinen. Es ist für alle Spieler verfügbar, die den New Frontier-Pass besitzen. Das Äthiopien-Paket wird auch einzeln zum Preis von 4,99 Euro zum Kauf angeboten.2K Games: "Das Äthiopien-Paket enthält einen neuen Anführer und eine neue Zivilisation - Äthiopien - sowie einen neuen Bezirk und zusätzliche Gebäude. Ebenfalls im DLC enthalten ist der optionale neue Spielmodus 'Geheimgesellschaften' (Rise and Fall oder Gathering Storm sind erforderlich). Dieser Modus führt vier mächtige und rätselhafte Geheimgesellschaften in die Welt ein, und beim Entdecken einer Gesellschaft wird ein einzigartiger Gouverneur freigeschaltet, der mächtige Bonusse mit sich bringt und keiner Stadt zugewiesen werden muss. Wer einmal Mitglied einer solchen Gesellschaft geworden ist, bleibt es für die restliche Dauer des Spiels. Allianzen mit Mitgliedern derselben Gesellschaft generieren schneller Allianzpunkte, und diese Spieler haben in der Diplomatie eine bessere Meinung voneinander. Wenn ein anderer Spieler jedoch Mitglied in einer anderen Geheimgesellschaft ist als du, empfindet er dir gegenüber Abneigung, sobald er das feststellt."Letztes aktuelles Video: Community-Update Juli 2020