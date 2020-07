Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #2: Vorstellung von Äthiopien

Am 23. Juli wird das Äthiopien-Paket für Civilization 6 erscheinen. Es ist das zweite DLC-Paket aus dem New-Frontier-Pass, wird aber auch separat für 4,99 Euro erhältlich sein.Äthiopien baut Städte primär auf Hügeln, generiert Glauben und verwendet Meneliks Fähigkeit 'Ministerrat', um Wissenschaft und Kultur zu fördern. Das Oberhaupt von Äthiopien ist Menelik II.2K Games: "Städte verdienen zusätzlichen Glauben durch Ressourcen, insbesondere wenn internationale Handelswege ihren Ursprung in ressourcenreichen Städten haben. Äthiopien kann mit Glauben Archäologische Museen sowie Archäologen erwerben. Menelik II. erhält zusätzlich Kultur und Wissenschaft basierend auf dem Glaubensertrag durch Städte, die auf Hügeln gegründet wurden. Zudem erhalten seine Einheiten zusätzliche Kampfstärke beim Kampf auf Hügeln. Die Oromo-Kavallerie verfügt über verbesserte Kampfstärke wie auch Sicht und erleidet keinen Fortbewegungsmalus auf Hügeln. Meneliks einzigartige Geländefeld-Modernisierung, die Felskirche, kann nur auf Hügeln oder Vulkanerde errichtet werden. Sie bietet Glauben und zusätzlichen Glauben durch Berge und Hügel. Durch Naturkatastrophen kann sie nur beschädigt, jedoch nicht zerstört werden."Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass - First Look Äthiopien-Paket