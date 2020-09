Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #3: Vorstellung von Byzanz

Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne)

Am 24. September wird das Byzanz- und Gallien-Paket für Civilization 6 für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Es ist das dritte DLC-Paket aus dem New-Frontier-Pass (39,99 Euro). Das Byzanz- und Gallien-Paket wird für 8,99 Euro auch separat angeboten.Basilius II. wird die Zivilisation Byzanz anführen. Das byzantinische Reich kann Feinde durch religiöse wie auch militärische Macht bezwingen, unterstützt durch zwei einzigartige Einheiten, die Dromone und das Tagma.2K Games und Firaxis: 'Die "Ordnungs"-Fähigkeit von Byzanz bietet Einheiten zusätzliche Kampf- oder religiöse Stärke für jede Heilige Stadt, die zur byzantinischen Religion konvertiert. Diese Religion wird mit jeder besiegten feindlichen Einheit weiter verbreitet. Städte mit Heiligen Stätten verdienen zusätzliche Großer-Prophet-Punkte. Basilius' Fähigkeit "Purpurgeboren" ermöglicht es Einheiten der Leichten und Schweren Kavallerie, größtmöglichen Schaden bei Städten anzurichten, die derselben Religion wie Byzanz anhängen. Basilius erlangt die Spezialeinheit Tagma, sobald die Ausrichtung "Göttliches Recht" entdeckt worden ist. Das Tagma ersetzt den Ritter und gewährt Landeinheiten in der Nähe zusätzliche Kampf- oder religiöse Stärke, während die Dromone die Quadrireme ersetzt, eine größere Reichweite hat und über zusätzliche Kampfstärke gegen Einheiten verfügt. Der byzantinische Spezialbezirk ist das Hippodrom. Es ersetzt den Unterhaltungskomplex-Bezirk, ist günstiger im Bau und bietet zusätzliche Annehmlichkeiten. Bei der Konstruktion des Hippodroms und seiner Gebäude gewährt es außerdem eine Einheit der Schweren Kavallerie.'Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass First Look Byzanz