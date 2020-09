Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #3: Vorstellung von Gallien

Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne) Screenshot - Civilization 6 (PC-CDROM,PlayStation4,Switch,XboxOne)

Am 24. September wird das Byzanz- und Gallien-Paket für Civilization 6 für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Es ist das dritte DLC-Paket aus dem New-Frontier-Pass (39,99 Euro). Das Byzanz- und Gallien-Paket wird für 8,99 Euro auch separat angeboten. Ambiorix wird die Zivilisation Gallien anführen.2K Games und Firaxis: 'Galliens Fähigkeit "Hallstattkultur" ermöglicht Minen, allen Bezirken einen geringen Nachbarschaftsbonus zu bieten, den Kulturschock auf unbesetztes Gebiet anzuwenden und zusätzliche Kultur zu gewähren. Spezialbezirke können nicht neben dem Stadtzentrum gebaut werden und erhalten keine Nachbarschaftsbonusse durch andere Bezirke. Die einzigartige Fähigkeit von Ambiorix ist "König der Eburonen", durch die er zusätzliche Kultur basierend auf den Ausbildungskosten einer Militäreinheit erlangt. Nahkampf-, Kavallerie-Abwehr- und Fernkampfeinheiten erhalten zusätzliche Kampfstärke für jede angrenzende Kampfeinheit. Die Gaesate-Spezialeinheit ersetzt den Krieger. Ihre Ausbildung ist teurer, doch sie erhält zusätzliche Kampfstärke beim Einsatz gegen stärkere Einheiten und bei der Verteidigung von Bezirken. Galliens Spezialbezirk ist das Oppidum. Es ist günstiger und früher verfügbar als das Industriegebiet. Es schaltet beim Bau die Technologie "Ausbildung" frei. Es kann verteidigt werden, verfügt über einen eigenen Fernangriff und erhält einen großen Nachbarschaftsbonus durch Steinbrüche und strategische Ressourcen.'Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass First Look Gallien