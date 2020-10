Civilization 6: Oktober-Update umfasst ein Piraten-Szenario

Firaxis hat das Oktober-Update für Civilization 6 vorgestellt, das am 22. Oktober erscheinen soll. Dieses Update umfasst neben Balance-Updates und Verbesserungen ein besonderes Piraten-Szenario.Die Entwickler erklären: "Das Piraten-Szenario ist ein Wettbewerb zwischen ein bis vier Spielern auf der Jagd nach Ruhm und Reichtum auf den sieben Weltmeeren. Die Spieler wählen eine von vier Fraktionen - gefürchteter Pirat, Freibeuter, Säbelrassler und Horter -, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die ihren Spielstil prägen. Neben den anderen Fraktionen bekommen es die Spieler noch mit der britischen, spanischen, französischen und holländischen Marine zu tun, die entschlossen sind, sie auf den Grund des Meeres zu befördern. Das Piraten-Szenario enthält neue und überarbeitete Grafiken, die dem Spiel eine tropische Atmosphäre verleihen; es kann auf einer einzigartigen, von Hand gefertigten Karte oder einem Kartenskript gespielt werden, das bei jedem Durchspielen ein anderes Layout hat. Das Firaxis-Team hat sich dabei enorm von Sid Meier’s Pirates! inspirieren lassen – Fans des Spieleklassikers wird es freuen, wie Säbelrasseln für Civilization VI adaptiert wurde.""Außerdem gibt es Anpassungen, die durch Anregungen der Spieler ihren Weg in Civilization VI gefunden haben. Dazu gehören Änderungen bei den "Rekrutiert Partisanen"-Spionageeinsätzen, Skalierung des Spieltempos bei Funktionen, bei denen dies zuvor nicht möglich war, und Balance-Modifizierungen bei den ersten beiden New Frontier-Pass-DLC-Paketen. Einzelheiten dazu werden in der vollständigen Auflistung in den Patch-Hinweisen bei der Veröffentlichung des Updates am 22. Oktober enthalten sein."Letztes aktuelles Video: Game Update Oktober 2020