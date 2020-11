Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #4: Das Babylon-Paket

Firaxis Games und 2K Games haben das vierte DLC-Paket aus dem New-Frontier-Pass für Civilization 6 ( ab 20,88€ bei kaufen ) angekündigt, und zwar das Babylon-Paket. Es wird am 19. November veröffentlicht und ist für alle Besitzer des New-Frontier-Passes verfügbar sowie als Einzelkauf zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.Das Babylon-Paket enthält einen neuen Anführer und eine neue Zivilisation (Babylon), 24 neue große Persönlichkeiten, sechs Stadtstaaten, zwei einzigartige Modernisierungen (die durch die neuen Stadtstaaten freischaltbar sind) und den optionalen Spielmodus "Helden & Legenden".2K Games über Helden & Legenden: "Dieser Spielmodus trägt 12 starke Heldeneinheiten aus der Welt der Mythen und Legenden zum Spiel bei. Jeder dieser Helden besitzt große Stärke wie auch individuelle Fähigkeiten, ist einzigartig und kann nur von einer Zivilisation gerufen werden. Zudem verfügen die Helden nur über eine begrenzte Lebensspanne, die nach einer gewissen Rundenzahl zu Ende geht. Durch den Einsatz von Glauben können Helden jedoch erneut gerufen werden. In den Händen eines klugen Spielers kann der passende Held spielentscheidend sein!"Letztes aktuelles Video: New FrontierPass | November 2020 DLC