Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #4: Babylon und Anführer Hammurabi

Am 19. November 2020 wird das Babylon-Paket (DLC) für Civilization 6 ab 17,98€ bei kaufen ) erscheinen. Der Zusatzinhalt umfasst die spielbare Zivilisation Babylon mitsamt Anführer Hammurabi. Es ist im New-Frontier-Pass enthalten (39,99 Euro), kann aber auch für 4,99 Euro separat gekauft werden.Neuerungen laut Entwickler: "Durch Babylons Fähigkeit 'Enuma Anu Enlil' gewähren Heurekas die gesamte Wissenschaft für Technologien, jedoch wird der Wissenschaftsertrag pro Runde reduziert. Mit Hammurabis Fähigkeit 'Ninu Ilu Sirum' wird das Gebäude mit den niedrigsten Produktionskosten in jedem Spezialbezirk bei erstmaligem Bau kostenlos errichtet. Außerdem wird ein zusätzlicher Gesandter beim erstmaligen Bau anderer Bezirke gewährt. Die Fähigkeit ist nicht auf den Regierungsplatz anwendbar. (...) Das 'Sabum Kibittum' ist eine spezielle Nahkampfeinheit der Antike und besitzt zusätzliche Fortbewegung und Sicht sowie erhöhte Kampfstärke gegen schwere und leichte Kavallerieeinheiten. Babylons einzigartiges Gebäude ist das Palgum, das mit Bewässerung freigeschaltet wird. Es ersetzt die Wassermühle und gewährt zusätzliche Produktion und Wohnraum. Zudem erhöht es die durch alle Süßwasser-Geländefelder erzeugte Nahrung, doch die Stadt muss an einen Fluss angrenzen."Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass First Look Babylon