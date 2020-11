Civilization 6: New Frontier-Pass DLC #4: Babylon-Paket steht bereit

"Einzigartige Zivilisationsfähigkeit: Durch die Fähigkeit "Enuma Anu Enlil" gewähren Heurekas die gesamte Wissenschaft für Technologien, jedoch wird der Wissenschaftsertrag pro Runde reduziert.

Einzigartige Anführerfähigkeit: Mit Hammurabis Fähigkeit "Ninu Ilu Sirum" wird das Gebäude mit den niedrigsten Produktionskosten in jedem Spezialbezirk bei erstmaligem Bau kostenlos errichtet. Außerdem wird ein zusätzlicher Gesandter beim erstmaligen Bau anderer Bezirke gewährt. Die Fähigkeit ist nicht auf den Regierungsplatz anwendbar.

Spezialeinheit: Babylon verfügt über die Spezialeinheit Sabum Kibittum. Diese Nahkampfeinheit der Antike besitzt erhöhte Kampfstärke gegen schwere und leichte Kavallerieeinheiten und hat zusätzliche Fortbewegung und Sicht.

Einzigartiges Gebäude: Das Palgum ersetzt die Wassermühle. Es wird mit Bewässerung freigeschaltet und gewährt zusätzliche Produktion und Wohnraum. Zudem erhöht es die durch alle Süßwasser-Geländefelder erzeugte Nahrung, doch die Stadt muss an einen Fluss angrenzen."

"Rekrutiere legendäre Charaktere unter deiner Flagge und erreiche neue Gipfel des Wohlstands, der Innovation und der militärischen Stärke.

Neue Helden können durch das Heldensagen-Stadtprojekt oder durch Erkundung und Stadtstaaten-Diplomatie entdeckt werden.

Jeder Held hat eine oder mehrere Fähigkeiten basierend auf seinen historischen und/oder mythologischen Taten.

Verknüpfe Fakt und Mythos miteinander, um neue Erzählungen, Triumphe und Legenden für deine Zivilisationen zu erschaffen.

Helden haben eine endliche Lebensdauer über eine bestimmte Anzahl von Runden, können jedoch mit Glauben zurückgerufen werden, um dich erneut zu unterstützen.

Wenn ein Held zum ersten Mal stirbt oder seine Lebensdauer endet, hinterlässt er zwei Helden-Reliquien in Form von Großen Werken: ein Epos und ein symbolisches Objekt. Diese Reliquien können ihrer Zivilisation für den Rest des Spiels helfen. Monumente können diese Objekte in zwei neuen Plätzen für Helden-Reliquien darstellen."

"24 neue Große Persönlichkeiten – darunter der Dichter Rumi (Schriftsteller), die Kulturanthropologin Margaret Mead (Wissenschaftlerin) und der ägyptische Architekt Imhotep (Ingenieur).

6 neue Stadtstaaten – einer jeden Typs: Kultur, Industrie, Militär, Religion, Wissenschaft und Handel.

2 einzigartige Modernisierungen, die durch neue Stadtstaaten freigeschaltet werden:

Der Mahavihara wird vom Stadtstaat Nalanda gebaut und gewährt einen Bonus an Wissenschaft und Wohnraum. Zudem bietet er zusätzlichen Glauben für jede angrenzende Heilige Stätte und Bonus-Wissenschaft für jeden angrenzenden Campus. Der Mahavihara schaltet nach dem ersten Bau eine zufällige Technologie frei und muss auf Flachland errichtet werden, das nicht an einen weiteren Mahavihara angrenzt.

Die Handelskuppel wird vom Stadtstaat Samarkand gebaut und gewährt Bonus-Gold sowie zusätzliches Gold für jedes angrenzende Luxusgut. Internationale Handelswege aus Städten mit Handelskuppeln erzeugen mehr Gold für jede Kuppel. Kann nicht neben einer anderen Handelskuppel gebaut werden."

Das Babylon-Paket, das vierte DLC-Paket im New Frontier-Pass von Civilization 6 ab 14,99€ bei kaufen ) , ist auf PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One verfügbar. Der Civilization 6 - New Frontier-Pass (mit acht Zivilisationen, neun Anführern, sechs Spielmodi) ist zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. Das Babylon-Paket wird für 4,99 Euro auch separat angeboten.Das Babylon-Paket enthält einen neuen Anführer (Hammurabi) und eine neue Zivilisation (Babylon), 24 neue große Persönlichkeiten, sechs Stadtstaaten, zwei einzigartige Modernisierungen (die durch die neuen Stadtstaaten freischaltbar sind) und den optionalen Spielmodus "Helden & Legenden".BabylonHelden und LegendenWeitere neue Inhalte:Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass First Look Babylon