Civilization 6: Dezember-Update bringt mehr Anpassungsoptionen

Am 17. Dezember 2020 wird für Civilization 6 ab 21,89€ bei kaufen ) das (kostenlose) Dezember-Update veröffentlicht. Zu den Neuerungen zählt z.B. eine Auswahl-Optionen für die Stadtstaaten. Somit kann man zu Beginn einer Partie genau auswählen, welche und wie viele Stadtstaaten in den Partien erscheinen sollen.2K Games: "Als Reaktion auf Rückmeldungen der Spieler haben wir zahlreiche Anpassungen an Civilization VI vorgenommen. Dazu gehören erhebliche Balance-Anpassungen bei Sozialpolitiken sowie Technik- und Ausrichtungsbonussen und Verbesserungen der KI. Zum Beispiel stellen KI-Staatsoberhäupter jetzt weniger Forderungen, wenn euer Militär stärker ist oder wenn sie im Krieg unterliegen. Spieler freuen sich bestimmt auch, dass sie eine neue 'Nie wieder fragen'-Schaltfläche verwenden können, wenn eine Zivilisation zu viele Anforderungen oder Angebote sendet, um weitere Anfragen zu unterbinden. Einzelheiten dazu werden in der vollständigen Auflistung in den Patch-Hinweisen bei der Veröffentlichung des Updates am 17. Dezember enthalten sein."Letztes aktuelles Video: Game Update Dezember 2020