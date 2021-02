Civilization 6: Neues Update wertet die Barbaren auf

Das kostenlose Update für Civilization 6 ( ab 21,99€ bei kaufen ) , das am 25. Februar erscheinen soll, dreht sich in erster Linie um die Barbaren. Im neuen Barbarian Clans Mode wird es deutlich mehr Möglichkeiten geben, abseits von Auseinandersetzungen mit den Barbaren zu interagieren.Auf der Karte gibt es sechs Barbaren-Clans, die sich an geographisch prägnanten Orten niedergelassen haben. Auf den "Fluss-Clan" wird man also in der Nähe von Gewässern treffen. Im neuen Modus können die Barbaren auch Einheiten anderer Nationen bauen, die zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht gibt. Zudem können sich Clans mit einem Hauch von Zivilisation anfreunden und sich zu Stadtstaaten weiterentwickeln. Um dies zu verhindern, gibt es eine Alternative zur Ausrottung: Durch Raubzüge lässt sich die Entwicklung von Clans bremsen.Andererseits kann man lernen, mit der gefährlichen Nachbarschaft zu leben und sogar Geschäfte mit ihnen abschließen, indem man sich die stärkste Einheit der Barbaren für eigene Feldzüge ausleiht.Um nicht selbst Opfer von Clan-Angriffen zu werden, kann man sie außerdem bestechen. Mit Geld lassen sich Barbaren außerdem davon überzeugen, andere Zivilisationen anzugreifen. Gleichzeitig ist es möglich, gekidnappte Einheiten wieder freizukaufen.Darüber hinaus enthält das Update einen Leader Selection Pool, bei dem man genau festlegen kann, auf welche prominenten Anführer man in seiner Partie treffen will. Die neue Option steht dann nicht nur für Solisten, sondern auch im Mehrspielermodus zur Verfügung.Außerdem Firaxis Games an der Balance und KI geschraubt, wobei die Änderungen dort in erster Linie Lufteinheiten betreffen sollen.Letztes aktuelles Video: Game Update Februar 2021