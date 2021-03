Civilization 6: New Frontier Pass: Vorstellung von Portugal

"Portugals Spezialeinheit "Casa da India" erhöht die Erträge von internationalen Handelswegen erheblich, beschränkt diese Wege jedoch auf Städte an der Küste oder mit einem Hafen. Diese Fähigkeit gewährt Handelseinheiten außerdem zusätzliche Reichweite und die Fähigkeit, auf Wasserfeldern zu wassern, sobald sie freigeschaltet wurden.

Die einzigartige Fähigkeit von Johann III. ist "Porta do Cerco", die allen Einheiten erhöhte Sicht gewährt. Sie erhöht zudem die Anzahl der möglichen Handelswege, sobald Portugal auf eine neue Zivilisation trifft, und bietet offene Grenzen mit allen Stadtstaaten.

Die Nao ist eine Marine-Spezialeinheit, die die Karavelle ersetzt. Sie startet mit einer Gratis-Beförderung, erfordert weniger Unterhalt als die Karavelle und verfügt über zwei Ladungen, um Feitorias zu bauen, besondere Frachthäfen, die nur Portugal errichten kann.

Portugal hat Zugang zu zwei einzigartigen Strukturen, der Navigationsschule und der Feitoria. Die Navigationsschule ersetzt die Universität und erhöht die Produktion für Marineeinheiten in jeder Stadt, die eine baut. Sie erhöht zudem die Wissenschaftserträge einer Stadt für alle zwei Küsten- oder See-Geländefelder innerhalb der Stadtgrenzen und gewährt zusätzliche Großer-Admiral-Punkte.

Die Feitoria kann nur von einer Nao-Einheit auf einem Küsten-Geländefeld einer fremden Stadt neben einem Luxusgut oder einer Bonus-Ressource gebaut werden. Ein Handelsweg zu einer Stadt mit einer Feitoria gewährt Portugal Bonus-Gold und -Produktion."

Das sechste und letzte DLC-Paket für den Civilization 6 ( ab 21,99€ bei kaufen ) - New Frontier Pass wird die neue Zivilisation Portugal mitsamt Anführer Johann III. umfassen. Die Erweiterung erscheint am 25. März 2021. Das Paket wird für alle Spieler verfügbar sein, die den New Frontier-Pass besitzen - oder kann einzeln zum Preis von 4,99 Euro gekauft werden.Überblick über Portugal (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass First Look Portugal