Civilization 6: Finales kostenloses Update bringt neue Einheiten, Karten und Balance-Anpassungen

Firaxis Games hat das finale kostenlose Update für die Rundenstrategie Civilization 6 ( ab 16,00€ bei kaufen ) vorgestellt, das am 22. April ausgeliefert werden soll. Der Patch fügt allen Zivilisationen drei weitere Einheiten hinzu: Linieninfanteristen mit Musketen, mittelalterliche Landknechte und die Belagerungswaffe Trebuchets.Im Zuge dessen will sich das Team auch die Stärke zahlreicher anderer Einheiten angeschaut und die Werte mitunter angepasst haben, damit sich die Neuzugänge gut einfügen. Zudem hat man einige der älteren Zivilisationen verändert, damit diese besser mit den neuen Oberhäuptern und Fraktionen des New Frontier-Passes harmonieren. Dazu gehören u.a. Spanien, China, Kanda und Georgien.Darüber hinaus soll eine verbesserte KI dafür sorgen, dass Zivilisationen ihre Seekräfte cleverer einsetzen und das Meer als Schauplatz an Reiz gewinnt. Das Update umfasst außerdem zwei neue Karten des Typs "Wahrer Startpunkt". Während die erste im Mittelmeer-Raum angesiedelt sein soll, heben die Entwickler bei der zweiten vor allem die schiere Größe hervor, nennen aber noch keine Details zur Region.Spätestens bei den offiziellen Patch Notes, die kurz vor der Ankunft des Updates veröffentlicht werden sollen, dürfte diesbezüglich aber Klarheit herrschen. Am 21. April ist zudem ein Livestream auf Youtube geplant, in dem die Neuerungen vorgestellt werden sollen.Letztes aktuelles Video: Game Update April 2021