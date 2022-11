Civilization 6: Neuer Leader Pass mit 18 neuen Anführern angekündigt

Civilization 6: Das bietet der neue Leader Pass

Paket 1: Abraham Lincoln (Vereinigte Staaten), Königin Mbande Nzinga (Kongo) und Sultan Saladin (Arabien)

Abraham Lincoln (Vereinigte Staaten), Königin Mbande Nzinga (Kongo) und Sultan Saladin (Arabien) Paket 2: Tokugawa (Japan), Nader Shah (Persien) und Suleiman der Große (Osmanisches Reich)

Tokugawa (Japan), Nader Shah (Persien) und Suleiman der Große (Osmanisches Reich) Paket 3: Yongle, Qin Shi Huang der Einiger und Wu Zetian (alle drei China)

Yongle, Qin Shi Huang der Einiger und Wu Zetian (alle drei China) Paket 4: Ramses (Ägypten), Kleopatra (Ägypten) und König Sundiata Keita (Mali)

Ramses (Ägypten), Kleopatra (Ägypten) und König Sundiata Keita (Mali) Paket 5: Theodora (Byzanz), Sejong (Korea) und Ludwig II. (Deutschland)

Theodora (Byzanz), Sejong (Korea) und Ludwig II. (Deutschland) Paket 6: Elisabeth I. (England), Harald Hadrada (Norwegen) und Victoria (England)

Leader Pass für manche Spieler kostenlos

Auch sechs Jahre nach Release ist Civilization 6 noch nicht am Ende. Firaxis Games und Publisher 2K kündigten für das Strategiespiel jetzt einen neuen Leader Pass an.Der wird das Spiel in den nächsten Monaten um gleich 18 neue Anführer erweitern, wobei sechs davon bereits aus früheren Serienteilen bekannt sind. Diese sollen jedoch in Civilization 6 überarbeitet werden und neue Strategien ermöglichen.Die 18 neuen Anführer werden mithilfe des Leader Pass zwischen November 2022 und März 2023 in insgesamt sechs kleinen DLC-Paketen veröffentlicht. Jeder DLC enthält dabei drei verschiedene Anführer:Das erste Paket erscheint übrigens bereits am 21. November und zwar wie der gesamte Leader Pass nur für den PC, MAC und iOS. Die Konsolenversion von Civilization 6 geht vorerst leer aus.Ein Preis für den Leader Pass gibt es bisher nicht. Manche Spieler werden ihn aber kostenlos erhalten – und zwar wenn sie die Anthology-Version des Strategiespiels besitzen oder noch erwerben.Die Anthology enthält Civilization 6 mitsamt allen bisher veröffentlichten Erweiterungen und DLCs. Zum Release des Leader Pass wird dieser automatisch und ohne Aufpreis dem Paket hinzugefügt. Passend zu dieser Ankündigung gibt es bei Steam die Anthology-Version von Civilization 6 noch bis zum 22. November im Angebot für rund 28 Euro.Letztes aktuelles Video: Game Update April 2021