DragonBall Xenoverse 2: Ultra Pack 1 veröffentlicht - 4Players.de

Für DragonBall Xenoverse 2 ist auf PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One das Ultra Pack 1 als Download-Erweiterung für 7,99 Euro veröffentlicht worden. Der Zusatzinhalt umfasst drei spielbare Charaktere (Vegeta SSG, Ribrianne und Vegeta SSGSS Evolved), fünf Parallel-Quests, zehn zusätzliche Fähigkeiten, fünf Kostüme und acht neue Superseelen.Darüber hinaus arbeiten die Entwickler noch am Ultra Pack 2, das "in Kürze erhältlich" sein wird. Auch ein Paket mit den beiden "Ultra Packs" ist verfügbar (Preis: 14,99 Euro). Das Paket soll insgesamt fünf spielbare Charaktere bieten.Letztes aktuelles Video: Ultra Pack 1 Trailer