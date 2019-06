Dual Universe: Weitere Investitionen im Wert von 11,2 Millionen Dollar gesichert - 4Players.de

Der französische Entwickler Novaquark hat weitere Investitionen im Wert von 11,2 Millionen Dollar durch die Investoren Andurance Venture und Azom Partners akquiriert. Hierdurch wird die bisherige Finanzierung des Unternehmens (Start August 2008; bis dato 11,4 Mio. Dollar) auf insgesamt 22,6 Mio Dollar angehoben. In dieser Summe ist das Crowdfunding-Ergebnis einbezogen. Die neue Finanzierungsrunde dient der Unterstützung der Entwicklung von Dual Universe und dem Personalaufbau beim Studio in Montréal.Die Entwickler beschreiben ihr Sci-Fi-MMO, dessen eigens entwickelte Servertechnologie imstande ist, mindestens 30.000 Spieler simultan in einer einzigen Spielwelt (Continuous Single-Shard) zu bedienen, folgendermaßen: "Im Gegensatz zum Industrie-Standard gibt Novaquark den Spielern alle Möglichkeiten Inhalte und Geschichten zu erstellen, die die digitale Welt von Dual Universe zum Leben erwecken, sodass die gemeinsame Erfahrung und eine von allen Spielern geteilte, zusammen entwickelte Welt im Fokus steht. Novaquark glaubt fest an die Kreativität der Spieler und präsentiert mit Dual Universe eine gewaltige Sci-Fi-Welt, in der alles editierbar ist – deren prachtvolle Städte, Mondbasen, Weltraumkolonien und gewaltige Raumstationen vollständig von den Spielern aufgebaut werden. Das Spiel soll zudem das Versprechen eines alternativen, virtuellen Lebens erfüllen: Mehr aktive Spieler als jemals zuvor teilen sich eine Welt, in der sie Handel treiben, Kriege führen, forschen und ihre Freizeit gestalten, ohne an eine Geschichte der Spieldesigner gebunden zu sein. Novaquarks hauseigene Continuous Single-Shard-Servertechnologie ist der Kern zum Einlösen dieses Versprechens: Mit der kürzlich durchgeführten, erfolgreichen Technologie-Demonstration und ihrem Industrie-Rekord von 30.000 simulierten Spielern auf einem Planeten, bewies das Unternehmen seine Fähigkeit, die Vision hinter Dual Universe zu verwirklichen.""Dual Universe ist mehr als nur ein Spiel, es ist ein Metaversum: eine alternative Welt, in der Millionen von Individuen sich selbst neu erfinden und eine neue, virtuelle Gesellschaft aufbauen können", so Jean-Christophe Baillie, Gründer von Novaquark und Creative Director von Dual Universe. "Während wir konstant unsere Ambitionen übertreffen, teilen wir unsere Vision mit den Investoren, deren standfeste Unterstützung uns gestattet, das Wachstum von Novaquark weiter zu beschleunigen."Dual Universe ist aktuell in der Alpha-1-Fassung verfügbar. Die Veröffentlichung der Alpha 2 ist für die erste Hälfte 2019 geplant. Die Beta-Fassung und der letztendliche Release sind für 2020 vorgesehen (siehe Roadmap ).Letztes aktuelles Video: 30000 Simulated Players in a Continuous Single Shard