Dual Universe: Alpha 2 baut die spielerbasierte Wirtschaft aus - 4Players.de

In Dual Universe ist die "Alpha 2" eingeläutet worden. Die neuen Inhalte für das Sci-Fi-MMO von Novaquark konzentrieren sich auf die Erweiterung der spielerbasierten Wirtschaft."Im November 2018 führte die Alpha 1 die Grundlagen des Emergent Gameplay in das Spiel ein - mit der Fähigkeit, Erz zu gewinnen, die Welt umzuformen und so nahezu alles zu bauen, was die Spieler sich vorstellen können. Zusätzlich zu den bestehenden Marktwerkzeugen bringt die Alpha 2 nun die Wirtschaft des Spiels auf ein völlig neues Niveau - mit der Fähigkeit zur Massenproduktion und dem Tausch von Gütern. Kombiniert mit einer vollständig editierbaren Welt konkretisiert die erweiterte Wirtschaft das Versprechen eines Spiels, in dem alle Inhalte von den Spielern geschaffen werden, von Schiffen über Außenposten hin zu Städten und - bald - auch Raumstationen. Durch die Einführung der Industrie-Spielkomponente sind die Spieler nun imstande ihre eigenen, voll funktionsfähigen Fabriken zu errichten, um Güter massenweise zu produzieren. Ganz ähnlich der Realität haben sie hier die Möglichkeit, komplexe Fertigungsstraßen zu erstellen, um ihren Profit zu steigern", erklären die Entwickler.Darüber hinaus wird ein tiefgehendes Talent-System implementiert, das es den Spielern erlaubt, ihren Charakter durch neue Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Neu sind ebenfalls das Tool 'Virtual Projector' (einfacherer Nachbau real existierender Architektur) und Grafik-Verbesserungen (volumetrische Wolken, Wasser-Darstellung)."Die Alpha 2 ist ein bedeutender Meilenstein für uns, und einer, den wir mit Begeisterung in die Hände der Spieler geben", so Novaquark-Gründer und Creative Director Jean-Christophe Baillie. "Regelmäßig beeindruckt mich der Einfallsreichtum der Community. Ihr nun die Möglichkeit zu geben, die Wirtschaft des Spiels zu erweitern, bringt Novaquark einen Schritt näher an die Erstellung des ersten Metaversums."Alpha 3 ist bereits in Entwicklung. Die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant. Die Beta soll 2020 folgen.Letztes aktuelles Video: Alpha 2 New Features Overview