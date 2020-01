Dual Universe: Alpha 3 mit neuen Funktionen und PvP verfügbar

Novaquark hat ein neues Update für sein SciFi-MMO Dual Universe veröffentlicht. Die Alpha 3 mit dem Untertitel „Shattered Alliances“ soll zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen beinhalten, darunter die Implementierung der PvP-Gefechten. Zukünftige Updates sollen weitere Arten von Gefechten, zusätzliche Funktionen und Anpassungen an der Spielbalance beinhalten. Dort soll die Erfahrung einfließen, die man im Rahmen der Alpha 3 jetzt sammeln möchte.Mit dem jüngsten Update halten außerdem Organisationen offiziell Einzug ins Spiel. Dort können sich Spieler miteinander verbünden und neben kleinen Clubs sogar weitreichende Fraktionen aufbauen. Um Mitgliedern bestimmte Rollen zuzuweisen und die geteilten Ressourcen zu verwalten, hat man ein Rechte-und-Pflichten-Verwaltungssystem implementiert.Des weiteren nimmt das Update einige Änderungen an Markt und Wirtschaft des Spiels vor. Außerdem haben Spieler jetzt die Möglichkeit, an der Oberfläche zu sammeln und z.B. grundlegende Elemente aus Felsen abzubauen. An der Steuerung wollen die Entwickler ebenfalls Hand angelegt und sie verbessert haben."Das sind einige der beeindruckendsten Funktionen, die wir Dual Universe bisher hinzugefügt haben", meint CEO Jean-Christophe Baillie. "Unsere Art, Organisationen zu handhaben, ist wesentlich fortschrittlicher als das System der traditionellen MMO-Gilden, insbesondere mit dem System für Rechte und Pflichten. Zudem sind wir begeistert, dass nun endlich und erstmalig Gefechte möglich sind."Im Sommer will man den Schritt in die Beta 1 wagen. Den Release der finalen Version peilt man aktuell grob für 2021 an.Letztes aktuelles Video: Alpha 3 New Features Overview