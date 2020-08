Dual Universe: Betaphase des Sci-Fi-MMOs eingeläutet

Novaquark hat die Betaphase von Dual Universe eingeläutet. Das Sci-Fi-MMO setzt auf ein von allen Spielern geteiltes Universum - mit einer Spieler-gesteuerten Wirtschaft, in der man beinahe alles bauen kann."Nach mehreren Jahren harter Arbeit an Spiel und Technologie sind wir nun in der Lage, eine sehr starke und spannende Beta abzuliefern. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit des Teams, das diese verrückte Idee zum Leben erweckt hat", so Jean-Christophe Baillie, CEO des Unternehmens. "Seit Enthüllung der aktualisierten Roadmap im letzten Jahr haben wir unsere Meilensteine allesamt pünktlich erreicht und können jetzt veröffentlichen, was unseres Erachtens eine vollständig spielbare Fassung von Dual Universe ist. Für die kommenden Monate sind zudem zahlreiche Erweiterungen geplant, die uns zur letztendlichen Veröffentlichung in 2021 führen werden."Dual Universe setzt auf ein Abonnement-Modell ( zur Website ). Drei Pakete stehen zur Wahl: drei Monate für 20,97 Euro, sechs Monate für 38,45 Euro und zwölf Monate für 69,90 Euro.Parallel zum Start der Beta beendet Novaquark die Bindung der Spieler an ihre NDAs (Verschwiegenheitsvereinbarungen), was bedeutet, dass das Spiel ab sofort in Form von Streams und Videos auf Plattformen wie YouTube und Twitch präsentiert und in Foren offen besprochen werden kann. Das französische Unternehmen bittet die Community jedoch zu beachten, dass nur Material veröffentlicht werden darf, das mit der Beta- und späteren Versionen des Spiels erstellt wurde, da Aufnahmen früherer Version nach wie vor unter die Verschwiegenheitsvereinbarung fallen.Die Spieler können davon ausgehen, dass dieses Preismodell auch nach dem Start des Spiels 2021 bestehen bleibt. Alpha-Backer erhalten kostenfreien Zugang zur Beta. Alpha-Pakete werden auf der offiziellen Website nur noch für eingeschränkte Zeit zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Beta Trailer Ein gemeinsames Universum