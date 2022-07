RimWorld: Neuer Trailer liefert Vorgeschmack auf Konsolen-Edition

RimWorld: Eigener Trailer zur Konsolen-Edition veröffentlicht

Die komplexe Kolonie-Simulation kommt schon in diesem Monat auf die PS4 und die Xbox One. Grund genug für die Entwickler, noch einmal kräftig die Werbetrommel mit einem Trailer zu rühren.Der von der Kritik gelobte Titel erschien bereits im Jahr 2013 als Kickstarter-Projekt, ehe er im Jahr 2018 offiziell veröffentlicht wurde. Nun kommt RimWorld, nach fast zehn geschlagenen Jahren, auch auf andere Plattformen. Am 29. Juli soll es soweit sein, vorbestellen können wir die Portierung bereits seit einigen Tagen.Dafür, dass RimWorld in all seinen Jahren nicht langweilig wurde und bis heute auf Steam als Dauerbrenner gilt, sorgte die schier endlose Vielfalt, die Mods in die Welt des Spiels brachten. Zuletzt wurde die Sci-Fi-Simulation noch mit dem entsprechenden Steam Deck-Support ausgestattet, bevor sie nun ihre Basis verlässt und zu neuen Plattform-Planeten aufbricht .Ursprünglich wurde das Spiel von Ludeon Studios entwickelt, für den Port auf die Konsolen ist allerdings das erfahrene Studio Double Eleven verantwortlich, das bereits in der Vergangenheit Titel wie Rust oder Prison Architect abseits des PCs umsetzte. Apropos: Eine gute Umsetzung dürfte bei RimWorld ohnehin enorm wichtig sein, immerhin gilt das Spiel als sehr komplex, was an seinen etlichen Werkzeugen und Mechaniken liegen dürfte. Diese gilt es, auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One funktional zu halten, ohne, dass dabei der Charme des Spiels für Konsolenspieler verloren geht.Der Trailer überliefert die Liebe zum Detail, ebenso wie die vielen Möglichkeiten, die uns RimWorld bietet, angefangen bei den Baumaterialen bis hin zu einem Gefängnisausbruch. RimWorld kostet in der Standard-Variante für Konsolen etwa 40 Euro, für rund 55 Euro gibt es die Digital Deluxe Edition, die neben dem Royalty DLC auch einen drei Tage früheren Zugang zum Spiel bietet.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer