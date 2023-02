RimWorld: Wird günstiger statt teurer, wenn auch nur im kleinen Rahmen

Rimworld: Günstiger Preis gilt ab sofort

Während überall die Preise weiter steigen, stellt sich Entwickler Ludeon Studios ein wenig gegen den Trend. Das Team kündigte an, dass man den Preis vonin insgesamt sieben Preisregionen reduziert.Dabei fallen die Reduktionen in der Regel nicht allzu groß aus, dennoch ist der Schritt durchaus erfreulich. Zudem betrifft die Preisanpassung nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die drei Erweiterungenund, die ebenfalls ein kleines bisschen günstiger werden.Kostete Rimworld bislang in der Standard-Version 32,99 Euro sind es ab sofort nur 31,99 Euro. Die Biotech-Erweiterung kommt nun auf einen Preis von 23,49 Euro (ehemals 24,49 Euro), während Royalty und Ideology jeweils 17,99 Euro (zuvor 18,99 Euro) kosten. Anders ausgedrückt: Rimworld und die jeweiligen Erweiterungen werden absolut gesehen jeweils um einen Euro günstiger, wie die Entwickler mitteilen Das ist natürlich nicht unbedingt viel, aber ein dennoch in diesen Zeiten eher ungewöhnlicher Schritt. Die Entwickler von Factorio kündigten etwa vor kurzem an, dass ihr Spiel aufgrund der Inflation teurer wird und auch bei Microsoft steigen in diesem Jahr die Spielepreise Zudem gilt bei Rimworld, dass das Strategiespiel öfters Teil von Rabattaktionen auf Steam und GOG ist. Aktuell gibt es beispielsweise auf letzterer Plattform Rimworld etwa für unter 27 Euro zu haben Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer