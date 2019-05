Moonlighter: Between Dimensions DLC: Erste Erweiterung erscheint im Sommer - 4Players.de

Zum einjährigen Jubiläum von Moonlighter ist die erste (kostenpflichtige) Erweiterung "Between Dimensions" angekündigt worden. Der DLC wird zehn neue Gegner, fünf Bossgegner, ein interdimensionales Dungeon, viele Ausrüstungsgegenstände, weitere "Trickwaffen" und ein passendes Shop-Upgrade umfassen. Der Between Dimensions DLC soll im Sommer erscheinen. Ein Preis wurde nicht genannt.Im folgenden Trailer, der an eine Naturdokumentation erinnert, sind erste Spielszenen aus dem "Between Dimensions DLC" zu sehen. Zudem blicken die Entwickler (Digital Sun Games) auf die bisher veröffentlichten (kostenlosen) Updates für das Action-Rollenspiel zurück. Moonlighter (zum Test) hat sich bereits über 500.000 Mal verkauft. Es wird bis heute Abend noch mit 50 Prozent Rabatt angeboten ( GOG Steam ).Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary DLC Teaser