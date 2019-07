Moonlighter: Between Dimensions (DLC) mit einem interdimensionalen Dungeon auf PC erschienen - 4Players.de

Die erste (kostenpflichtige) Erweiterung "Between Dimensions" ist für die PC-Version (GOG, Humble, Steam) von Moonlighter veröffentlicht worden. Der DLC wird zehn neue Gegner, fünf Bossgegner, ein interdimensionales Dungeon, viele Ausrüstungsgegenstände, weitere "Trickwaffen" und ein passendes Shop-Upgrade umfassen. Die Konsolen-Versionen werden später versorgt.Produktbeschreibung: "Das Dorf Rynoka. Nach den Ereignissen beim 'Fünften Tor' herrschen endlich wieder Frieden und Wohlstand. Grüne Bäume spenden Schatten und überall tummeln sich abenteuerlustige und unternehmerische Kreaturen. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum jemand für immer hier leben möchte. Doch das Leben macht für niemanden Halt. Der Wind der Veränderung weht durch Rynoka. Ein neues, rätselhaftes Portal ist aus dem Nichts erschienen. Birgt es eine neue Bedrohung? Oder ist es eine neue Möglichkeit auf schnellen Profit? Und was am wichtigsten ist ... bist du bereit, ins Unbekannte vorzustoßen? 'Zwischen den Dimensionen' ist die bisher größte Erweiterung für Moonlighter. Der DLC erweitert das Hauptspiel um neue Kreaturen in den aktuellen Dungeons, Mini-Bosse im neuen iterdimensionalen Dungeon, Waffen, Rüstungen, Gegenstände für den Laden und Ringe."Letztes aktuelles Video: Between Dimensions DLC