Moonlighter: Between Dimensions: Erweiterung erscheint Ende Mai auf Konsolen

Die erste (kostenpflichtige) Erweiterung "Between Dimensions" wird am 29. Mai 2020 für Moonlighter auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Preis: 6,99 Dollar). Der DLC wird zehn neue Gegner, fünf Mini-Bossgegner, ein interdimensionales Dungeon, ein komplettes Waffenset (Kurzschwert, Großschwert, Bogen, Handschuhen, Speer), viele Ausrüstungsgegenstände, zehn "Trickwaffen", zusätzliche Story-Inhalte und ein passendes Shop-Upgrade umfassen. Zugleich wird ein Update für das Basisspiel erscheinen, das neue Diebe, einen nervenden Vogel im Shop und einen neuen Kundentyp hinzufügt.Die PC-Version von "Between Dimensions" (GOG, Humble, Steam) ist bereits im Juli 2019 veröffentlicht worden.Produktbeschreibung: "Das Dorf Rynoka. Nach den Ereignissen beim „Fünften Tor“ herrschen endlich wieder Frieden und Wohlstand. Grüne Bäume spenden Schatten und überall tummeln sich abenteuerlustige und unternehmerische Kreaturen. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum jemand für immer hier leben möchte. Doch das Leben macht für niemanden Halt. Der Wind der Veränderung weht durch Rynoka. Ein neues, rätselhaftes Portal ist aus dem Nichts erschienen. Birgt es eine neue Bedrohung? Oder ist es eine neue Möglichkeit auf schnellen Profit? Und was am wichtigsten ist ... bist du bereit, ins Unbekannte vorzustoßen?"Letztes aktuelles Video: Between Dimensions DLC - Konsolen