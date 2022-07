Techland: Inzwischen mehr wert als CD Projekt Red?

Cyberpunk als Ertragsbremse



Verluste im Milliardenbereich

Lange Zeit war CDPR König der polnischen Entwicklerstudios. Nach dem desaströsen Launch von Cyperpunk 2077 scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Nun liegt Techland vor dem einstigen Branchen-Primus.Die Zeiten nach dem Release von The Witcher 3 waren goldene für CD Projekt Red. Das börsengemeldete, polnische Entwicklerstudio konnte sich über einen stetig wachsenden Aktienkurs freuen, vor dem heiß erwarteten Release von Cyberpunk 2077 war eine Aktie des Unternehmens mehr als einhundert Euro wert.Dann kam der PR-Gau, den man heute als das Erscheinungs-Debakel von Cyberpunk 2077 kennt. Auf PS4 und Xbox One war das Spiel aufgrund zahlreicher technischer Probleme so gut wie unspielbar, Sony sah sich sogar dazu veranlasst, Cyberpunk 2077 aus dem Playstation Store zu entfernen.Zwar wurde Cyberpunk 2077 mittlerweile zum einen sehr fähigen Sci-Fi-RPG zurechtgepatched, der Aktienpreis des Entwicklerstudios sank aber auf magere 20 Euro pro Aktie. Die polnischen Aktienspezialisten der Website Puls Biznesu , rechnen inzwischen sogar damit, dass Techland, die Macher der gruseligen Parcours-Schlachtplatte Dying Light 2, einen höheren Aktienwert erzielen würde, als die Optionen von CDPR – wenn Techland denn überhaupt an der Börse gezeichnet wären, was sie nicht sind.Nach den Erhebungen von Puls Biznesu kommt CD Projekt Red aktuell auf einen Gesamtwert von rund zwei Milliarden Euro, der Wert von Techland würde mit 2,2 Milliarden Euro etwas darüber liegen. Ehre wem Ehre gebürt, war Dying Light 2 schon beim Release zwar noch nicht perfekt, lag ab er deutlich über der gebotenen Release-Qualität von Cyberpunk 2022.Ob CDPR mit dem kommenden Tech-Update für The Witcher 3 , dem großen Zusatzinhalt für Cyberpunk 2077 oder dem neuen Witcher-Spiel wieder an die glorreichen Zeiten von damals anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.