Watch Dogs 2: PC-Version derzeit kostenlos via Uplay erhältlich; im Rahmen einer Stream-Aktion

Egentlich sollte es eine Belohnung für Zuschauer des gestrigen Streams "Ubisoft Forward" werden. Da die Server des Publishers offenbar überlastet waren, verschenkt Ubisoft sein Action-Adventure Watch Dogs 2 momentan aber nach wie vor als Download-Version für den PC: Wie PCGamer.com berichtet, muss man sich dazu einfach auf der entsprechenden Website mit seinem Ubisoft-Account einloggen.Dadurch erhalte man das Hacker-Spiel sowie "ein Bündel Ingame-Belohnungen für diverse andere Ubisoft-Spiele". Es dauert aber vermutlich eine Weile, bis das Hacker-Spiel im Uplay-Katalog auftaucht, wie in der Nachricht nach der Registrierung angemerkt wird:"After registering you will soon receive your free PC copy of Watch Dogs 2 in your Uplay PC library. The other in-game rewards will soon await you directly in the related games. Void where prohibited by law or regulation. Participants must be 18 or older at the time of entry. Ubisoft may offer alternative giveaways, when necessary"Ursprünglich sollten die Belohnungen nur an jene Nutzer verschenkt werden, welche das gestrige Stream-Event per Uplay-Client geschaut haben oder rechtzeitig ihren Twitch-Account mit ihrem Ubisoft-Konto verknüpft hatten.Letztes aktuelles Video: Juli-Update Four Player Party Mode