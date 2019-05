Rock of Ages 2: Bigger and Boulder: Wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

Atlus hat angekündigt, dass Rock of Ages 2: Bigger and Boulder auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Die obskure Mischung aus Tower-Defense, Rennspiel und "abgedrehter Geschichtsstunde" wird am 14. Mai 2019 für 14,99 Euro erhältlich sein."In Bigger & Boulder hat Atlas, der griechische Titan, der mit der ewig trostlosen Aufgabe betraut ist, den Himmel in die Höhe zu halten, den Ball buchstäblich fallen gelassen und muss nun verschiedene Perioden der Kunstgeschichte durchlaufen, um den Folgen zu entgehen. (...) Schließe dich mit bis zu drei Freunden online zusammen, entweder im kooperativen Spiel, um die feindlichen Tore zu zerstören, oder hinterlasse einen Pfad der Zerstörung im Multiplayer - um zu beweisen, wer der wahre Felsgott ist."Zum Test (PS4 und Xbox One): Das chilenische Studie ACE Team ist immer für eine Überraschung gut. Und das nicht nur hinsichtlich des Artdesigns, das Titel wie Zeno Clash, Abyss Odyssey oder The Deadly Tower of Monsters auszeichnete. Denn dass etwa sechs Jahre nach der Marble-Madness/Tower-Defense-Mixtur Rock of Ages eine Fortsetzung erscheinen würde, hätte ich angesichts der eher soliden Qualität des Originals nicht erwartet. Im Test überprüfen wir, ob Rock of Ages 2: Bigger and Boulder aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.