Archaica: The Path Of Light: Lichtstrahlen bahnen sich ihren Weg auf PS4, Xbox One und Switch

Tesserakt: Leitet den Lichtpfad um

Teiler: Trennt einen Laserstrahl in zwei Strahlen auf

Umwandler: Verändert die Farbe des Lichts

Teleportierer: Schickt Licht zu einem anderen Teleportierer

Und viele mehr zum Entdecken."

Das bereits für PC veröffentlichte Puzzle-Abenteuer Archaica: The Path Of Light vom polnischen Entwickler TwoMammoths und Publisher Drageus Games ist am 24. April 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen. Im eShop wird noch bis zum 24. Mai ein Launch-Rabatt von 33 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 14,99 Euro). Im Microsoft Store werden aktuell hingegen 14,99 Euro, im PlayStation Store sogar 17,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Als Träger des Lichts beschreitest du den sagenumwobenen Lichtpfad und erkundest eine uralte, wunderschöne Welt. Das Licht ist der Schlüssel, um die Geheimnisse der mysteriösen Zivilisation zu enthüllen. Deine Aufgabe ist es, nachzuvollziehen, wie verschiedene Artefakte funktionieren, um mit ihnen Laserstrahlen auf die richtigen Auslöser zu lenken:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer II