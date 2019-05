UBOAT: Early-Access-Start der U-Boot-Simulation erfolgt - 4Players.de

Deep Water Studio und PlayWay haben ihre U-Boot-Simulation UBOAT am 30. April 2019 im Early Access auf Steam vom Stapel laufen lassen. Bis zum 7. Mai wird noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (21,24 Euro statt 24,99 Euro). Die Fertigstellung ist für 2020 geplant und die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 75 Prozent von über tausend Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "UBOAT ist ein U-Boot-Simulator, der in der Zeit des 2. Weltkriegs angesiedelt ist, aber er unterscheidet sich von allem, was ihr bisher gesehen habt. Es handelt sich um ein Sandbox-Überlebensspiel mit Mechaniken zur Verwaltung und Führung der Besatzung, dessen Hauptthema das Leben deutscher Seeleute ist. Das Boot ist ihr Zuhause, aber es kann auch jederzeit zu ihrem Grab werden.In UBOAT steuert ihr die Besatzung, die wiederum das Boot steuert. Ihr kümmert euch um ihre körperliche und geistige Gesundheit, denn wenn die Seeleute hungrig, müde oder demotiviert sind, können sie nicht mal ein kleineres Scharmützel für sich entscheiden." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer