Star Trek: Bridge Crew: Überraschend für Oculus Quest veröffentlicht - 4Players.de

Für Trekkies mit einer Oculus Quest beginnt Weihnachten dieses Jahr schon früher: Ubisoft hat gestern überraschend Star Trek: Bridge Crew von Red Storm Entertainment für das mobile VR-Headset veröffentlicht. Umgesetzt wurde der "Brücken-Simulator" laut Oculus-Store vom Entwickler Force Field Entertainment.Eine umständliche Anmeldungs-Hürde im Browser und überforderte Server scheinen allerdings den Spielstart zu verkomplizieren, wovon auch einige wütende Store-Kommentare berichten. Laut offizieller Spielbeschreibung sind ein Uplay-Konto und ein "Uplay-PC" erforderlich, um das Spiel zu aktivieren und zu installieren:"Tauchen Sie auf Quest in das Star-Trek-Erlebnis ein mit „Star Trek™: Bridge Crew“, einschließlich die „Das nächste Jahrhundert“-Erweiterung. Teilen Sie Ihr Abenteuer mit bis zu vier Freunden mit Cross-Plattform-Koop-Gameplay. Das Spiel versetzt Sie in das Herz der U.S.S. Aegis. Ihre Mission: Erforscht den Trench, ein unbekannter Weltraumsektor, in der Hoffnung, eine neue Heimatwelt für die Vulkanier zu finden. Das Klingonische Reich ist in der Region aktiv und ihre Absichten gefährden die Pläne der Föderation. Trefft strategische Entscheidungen und koordiniert Aktionen mit Ihrer Crew, um die Mission zu beenden. Im Koop-Modus können Spieler eine Crew mit den folgenden Rollen bilden: Captain, Steuerkonsole, Taktische Station und Ingenieur. Neben einer dynamischen Handlung bietet das Spiel einen „Laufende Missionen“-Modus, wo prozedural generierte Missionen für Stunden von Abenteuer sorgen. Ein Uplay-Konto und Uplay PC sind erforderlich, um das Spiel zu aktivieren und zu installieren."Letztes aktuelles Video: Non-VR Patch Dev Diary