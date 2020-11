Firefighting Simulator - The Squad: Feuerwehr-Simulation erscheint Mitte November für PC

"Komplexe Feuersimulation inklusive Wasser, Rauch, Hitze, Backdrafts, Flashovers, Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen

Kooperativer Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler/innen

Hoher Wiederspielwert dank 30 verschiedener Einsatzorte, die jeweils mehrere Lösungsmöglichkeiten zulassen, bei Tag und bei Nacht

Original lizenzierte Rosenbauer Amerika Feuerwehrfahrzeuge

Authentisches Equipment von bekannten Marken aus dem U.S. Feuerwehrbereich

60 Quadratkilometer große US-amerikanische Großstadt"

Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC)

Die vor über vier Jahren angekündigte Feuerwehr-Simulation Firefighting Simulator - The Squad wird am 17. November 2020 für PC auf Steam erscheinen (Preis: 22,99 Euro). In der Simulation kämpft man mit bis zu drei weiteren Mitspielern im Multiplayer-Modus oder alternativ mit KI-Mitstreitern gegen die Flammen in einer 60 Quadratkilometer großen US-amerikanische Großstadt."Während das komplexe Feuer-System des Spiels für eine realistische Darstellung sich dynamisch ausbreitender Feuer sorgt, macht den Einsatzkräften zudem die realistische Simulation von Wasser, Rauch Hitze zu schaffen - inklusive möglicher Backdrafts, Flashovers, sowie Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen. Egal, ob bei kleineren Bränden oder im Großeinsatz, wie z.B. einer in Flammen stehenden Fabrikhalle - in Firefighting Simulator – The Squad ist stets Vorsicht geboten und eine möglichst effiziente Koordination des Teams gefragt, um dem Feuer möglichst schnell Herr zu werden und eventuell noch darin eingeschlossene Personen zu retten", schreiben die Entwickler.Features (laut Hersteller):