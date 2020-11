Firefighting Simulator - The Squad: Die virtuelle Feuerwehr rückt aus

Kooperativer Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler/innen

Komplexe Feuersimulation inklusive Wasser, Rauch, Hitze, Backdrafts, Flashovers, Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen

Hoher Wiederspielwert dank mehr als 30 verschiedenen Einsatzorten, die jeweils mehrere Lösungsmöglichkeiten zulassen, bei Tag und bei Nacht

Offiziell lizenzierte Rosenbauer Amerika Feuerwehrfahrzeuge

Authentisches Equipment von bekannten Marken aus dem U.S. Feuerwehrbereich

60 Quadratkilometer große US-amerikanische Großstadt

Umfangreiches Training zur Einweisung in die Grundlagen der Brandbekämpfung

Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC) Screenshot - Firefighting Simulator - The Squad (PC)

Am 17. November 2020 haben Chronos Unterhaltungssoftware und astragon Entertainment die Feuerwehr-Simulation Firefighting Simulator - The Squad für PC veröffentlicht . Via astragon Store und Steam wird noch bis zum 24. November ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,39 Euro statt 22,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 227 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "In Firefighting Simulator - The Squad schlüpfen Spieler/innen in die Rolle eines US-Feuerwehrmanns, um an mehr als 30 abwechslungsreichen Einsatzorten hautnah zu erleben, was es heißt, in einer 60km² großen Stadt als Feuerwehr-Team Brände zu bekämpfen. In den fesselnden Einsätzen gilt es gemeinsam mit dem Teammitgliedern mit 5 originalgetreuen Rosenbauer Amerika-Feuerwehrfahrzeugen, wie TP3 Pumper oder der T-Rex Hubrettungsbühne, in Aktion zu treten, Brände zu löschen und Menschen aus den Flammen zu retten. Während Einzelspieler dank intuitivem Befehlsinterface die Kontrolle über ihre KI-gesteuerten Kollegen übernehmen, um diesen Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu geben, dürfen im kooperativen Multiplayer bis zu vier Spieler gemeinsam zur Tat schreiten, um ihr Können und ihre Teamfähigkeiten im Bereich der Brandbekämpfung unter Beweis zu stellen.Während der Einsätze sorgt nicht nur die komplexe Feuersimulation - inklusive Wasser, Rauch, Hitze, Backdrafts, Flashovers, Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen - für immer wieder neue Herausforderungen. Spieler/innen dürfen sich zudem auf ein komplexes Physik-System zur realistischen Darstellung von Zerstörung bei sich dynamisch ausbreitendem Feuer freuen. Für noch mehr Realismus sorgt unterdessen das authentische Equipment, wie beispielsweise Helme, Feuerwehrstiefel, Atemschutzgeräte und Werkzeuge von bekannten Herstellern aus der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie, wie z.B. Cairns, MSA G1 SCBA, Leatherhead Tools und HAIX, welches den Spielern/innen während der Einsätze zur Verfügung steht.Bevor sich angehende Feuerwehrmänner in die Flammen stürzen, sorgt ein umfangreiches Training dafür, die Spieler/innen schrittweise in die Grundlagen der Brandbekämpfung und den Umgang mit den unterschiedlichen Werkzeugen und Brandarten einzuführen - denn nur mit diesem Wissen lassen sich die anstehenden Gefahren effektiv meistern. Sei es bei kleineren Bränden oder im Großeinsatz, wie z.B. einer in Flammen stehenden Fabrikhalle - in Firefighting Simulator - The Squad ist stets Vorsicht geboten und eine möglichst effiziente Koordination des Teams gefragt, um das Feuer möglichst schnell unter Kontrolle zu bringen und eventuell noch darin eingeschlossene Personen zu retten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer