Hot Lava: Parcours-Spiel der Don't-Starve-Macher für PC und iOS erschienen - 4Players.de

Zusammen: Erobere herausfordernde Welten mit bis zu acht Spielern im Drop-In-Drop-Out-Multiplayer.

Überqueren: Laufe, springe, klettere, surfe oder schwinge und katapultiere dich in der Ego-Perspektive durch lavagefüllte Welten. Für diese anspruchsvolle Aufgabe brauchst du Hingabe und Geschicklichkeit.

Erkunden: Detailreiche Umgebungen voller Nostalgie aus der Kindheit.

Gegeneinander antreten: Nutze deine Fähigkeiten, um den schnellsten Weg und/oder Abkürzungen zu finden und in personalisierten Bestenlisten an deinen Freunden vorbeizuziehen.

Meiden: Gefährliche Hindernisse wie Lava, Giftmüll, bodenlose Gruben und Mahlwerke. Hinter jeder Ecke lauert die Gefahr.

Erschaffen: Enthält ein Unity-Kit zum Levelbauen. Teile deine Werke im Steam Workshop.

Klei Entertainment ( Don't Starve Oxygen Not Included ) hat sein Parcours-Spiel Hot Lava am 19. September 2019 als Apple-Arcade-Titel für iOS ( App Store ) sowie für PC ( Steam ) veröffentlicht, wo aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird (13,43 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 89 Prozent von 419 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "'Hot Lava' versetzt dich zurück in die Fantasiewelten deiner Kindheit. Lass diese Momente voller Aufregung, Spaß und Chaos neu aufleben, während du in der Ego-Perspektive durch nostalgische Umgebungen, die von brodelnder Lava überflutet sind, läufst, springst, kletterst und surfst. Erkunde dieses rasante, abwechslungsreiche Geschicklichkeitsspiel allein oder schließe dich mit Freunden zusammen. Nutze all deine Fähigkeiten, um die tückischen Hindernisse zu überwinden, die auf dich warten. Und was auch immer du tust ...berühr auf keinen Fall den Boden!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer