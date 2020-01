Ori and the Will of the Wisps: Hat Gold-Status erreicht

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.



Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector's Edition from your favorite retailers!



— Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020





Es ist also wahrscheinlich, dass der Start-Termin am 11. März 2020 für PC und Xbox One gehalten wird. Zur Vorschau : Schon bei Microsofts nebligem Ranken-Tunnel zu den Spielstationen von Ori and the Will of the Wisps haben sich die Messebauer eine urige Umgebung ausgedacht – noch magischer wurde es aber an den Konsolen selbst. Ich hatte fast durchgehend Gänsehaut, weil alles so schön zusammenpasste und nebenbei hinreißend hübsch aussah. Der neue Nahkampf, das Lasso, der glühende Bogen, den man mit dem Stick ausrichtet – all das sorgte für einen traumhaft flüssigen, knackig präzisen Spielablauf.

Es sieht ganz danach aus, dass der offene Plattformer Ori and the Will of the Wisps nicht noch einmal verschoben wird ( zur letzten Verschiebungs-News ). Auf dem offiziellen Twitter-Auftritt des Spiels haben die Moon Studios verkündet, dass man mittlerweile den Gold-Status erreicht habe:Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 Trailer