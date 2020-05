Ori and the Will of the Wisps: Patch: HDR-Unterstützung auf PC, mehr Bildraten-Optionen und Bugfixes

Für Ori and the Will of the Wisps steht ein Patch zum Download bereit, der HDR-Unterstützung auf PC hinzufügt (Windows 10 und ein HDR-kompatibler Bildschirm erforderlich) und die HDR-Darstellung auf Xbox One verbessert. Außerdem wird eine dynamische Auflösungsskalierung hinzugefügt, die es dem Spiel ermöglicht, die Rendering-Auflösung automatisch zu verringern, um bei Bedarf eine höhere Bildwiederholrate zu erreichen. Diejenigen, die eine Spielerfahrung mit festgesetzter bzw. gesperrter Bildfrequenz und weniger Schwankungen der Bildwiederholrate bei hoher Aktualisierungsrate bevorzugen, können auch ein FPS-Limit einstellen. Die Audio-Optionen werden ebenfalls deutlich ausgebaut (Lautsprechertyp, Sound-API-Auswahl). Microsoft Spatial Audio kann zudem ein-/ausgeschaltet werden, um eine bessere Kontrolle über das räumliche Audio-Erlebnis zu haben und ggf. Audiofehler zu beheben.Neben sonstigen Verbesserungen von Stabilität und Performance auf PC und Xbox One haben die Entwickler den Schwierigkeitskeit im Bereich "Windtorn Ruins Escape" angepasst und mehrere Bugs behoben. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test