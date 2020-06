Ori and the Will of the Wisps: Über zwei Millionen Spieler; Abschluss des Hard-Modus gar nicht so selten

Dass Ori-Fans nicht vor einer Herausforderung zurückschrecken, dürfte bekannt sein. Das belegen auch die offiziellen Statistiken zum offenen Erkundungsplattformer Ori and the Will of the Wisps , die Entwickler Moon Studios auf dem offiziellen Twitter-Auftritt gepostet hat.Von mehr als zwei Millionen Nutzern haben demnach immerhin beachtliche 45.000 Spieler den Titel im Hard-Modus abgeschlossen. In unserem Test konnte sich das Spiel üppige 91% (PC) bzw. 87% (Xbox One) sichern: "Mystisch, fordernd, umfangreich und wunderhübsch: Ori and the Will of the Wisps ist eine wahre Perle der offenen Plattformer". Hier einige weitere Statistiken zu Schnellspielern und anderen Feinheiten: