Ori and the Will of the Wisps: Erscheint heute für Nintendo Switch

Nintendo hat bei der Direct-Mini-Partner-Showcase angekündigt, dass Ori and the Will of the Wisps für Nintendo Switch erscheinen wird. Der hervorragende Plattformer von den Moon Studios und Microsoft wird im Laufe des heutigen Tages auf der Nintendo-Konsole veröffentlicht. Unseren Test (PC und Xbox One) findet ihr hier : Endlich persönlich kämpfen, statt nur durch die idyllische offene Welt zu hüpfen. Ori and the Will of the Wisps soll die wenigen Schwächen des Vorgängers ausbügeln und von allem mehr bieten: Eine riesige Karte, mehr rührende Momente und vor allem Anpassungen an den Spielstil. Ob das gelingt, überprüfen wir im Test