Ori and the Will of the Wisps: Erscheint heute für Switch; iam8bit bietet Collector's Edition an

"Ausklappbare Premium-Displaybox mit im Dunkeln leuchtenden Druck

Wunderschönes Kunstwerk im Buntglasstil

"Flora & Fauna von Ori"-Handbuch

Skizzenbuch mit seltenen Artworks

Kunstsammelkartenset

Emaillierter, im Dunkeln leuchtender Anstecker

Digitale Downloads der Soundtracks beider Titel, komponiert von Gareth Coker

Physische Switch-Editionen von Ori and the Will of the Wisps und Ori and the Blind Forest ohne Region-Lock und mit exklusiven, beidseitig bedruckten Cover Artworks"

Nintendo hat bei der Direct-Mini-Partner-Showcase angekündigt, dass Ori and the Will of the Wisps für Nintendo Switch erscheinen wird. Der hervorragende Plattformer von den Moon Studios und Microsoft wird im Laufe des heutigen Tages für 29,99 Euro im eShop auf der Nintendo-Konsole veröffentlicht. Laut Entwickler soll es mit 60 Bildern pro Sekunde laufen.Darüber hinaus sind drei Ori Collector's Editionen von iam8bit für PC (Windows 10), Switch und Xbox One angekündigt worden, die im Dezember ausgeliefert werden sollen. Sie können für 149,99 Dollar vorbestellt werden. Physische Standard-Editionen von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps für Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein."Die Partnerschaft mit unseren Freunden von iam8bit bedeutet, dass wir die Magie von Ori noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zeigen können", so Gennadiy Korol und Thomas Mahler, Mitgründer der Moon Studios. "Wir freuen uns, dass die Fans Will of the Wisps mit beeindruckenden 60 FPS auf der Nintendo Switch spielen können und stolz eine Collector‘s Edition präsentieren zu können, die die Ori-Serie mit einer erstaunlichen Liebe zur Qualität und Detail verkörpert."Die Collector's Edition enthält (laut Hersteller): Unseren Test (PC und Xbox One) findet ihr hier : Endlich persönlich kämpfen, statt nur durch die idyllische offene Welt zu hüpfen. Ori and the Will of the Wisps soll die wenigen Schwächen des Vorgängers ausbügeln und von allem mehr bieten: Eine riesige Karte, mehr rührende Momente und vor allem Anpassungen an den Spielstil. Ob das gelingt, überprüfen wir im Test