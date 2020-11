Ori and the Will of the Wisps: Update für Xbox Series X/S steht bereit, aber auch für PC und Xbox One

Für Ori and the Will of the Wisps ab 20,95€ bei kaufen ) ist das dritte Update veröffentlicht worden. Die Moon Studios machen das Spiel fit für Xbox Series X und Xbox Series S, nehmen aber auch viele Verbesserungen an den Umsetzungen für PC und Xbox One vor. Das ausführliche Change-Log findet ihr hier Der hervorragende Plattformer kann auf der Xbox Series X in 4K HDR mit 120 fps oder in einem optionalen 6K-Supersampling-Modus (nativ in 6k gerendert und dann auf 4K runtergerechnet) mit 60 fps gespielt werden - natürlich mit der höchsten Grafikqualität, schnelleren Ladezeiten und weniger Input-Latenz. Auf der Xbox Series S wird es in 1080p HDR mit 120 fps laufen oder optional in 4K mit 60 fps. Auf allen anderen Xbox-One-Konsolen wurden Performance-Verbesserungen vorgenommen. Außerdem kann die Bildschärfe besser eingestellt werden. Die PC-Version verfügt neuerdings über einen neuen High-Quality-Modus und einen Low-Quality-Modus sowie über mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Audio-Qualität.