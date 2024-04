Nachfolger zu Ori and the Will of the Wisps? "Ich habe schon einen Titel dafür"

Kommende Woche startetim Early Access. Das düstere RPG von Moon Studios hebt sich optisch, wie auch spielerisch stark ab von den beiden verträumten Plattformern um, für die die Macher bisher vor allem bekannt waren.Dass man beim österreichischen Entwickler gespannt ist, wie der neue Titel in der Community ankommt, erscheint daher nur selbstverständlich. Ebenso jedoch wie die Frage, ob man in Zukunft auchkann. CEO und Creative Director Thomas Mahler schürt diesbezüglich tatsächlich etwas Hoffnung.Derzeit konzentriert man sich derzeit komplett auf No Rest for the Wicked – da das Spiel vorerstverpasst bekommen muss eine nachvollziehbare Orientierung. Die Tür für einen Nachfolger zu Ori and the Will of the Wisps ist aber nicht geschlossen, wie Mahler und Co-CEO Gennadiy Korol in einem Interview (via Gameinformer ) verraten – auch wenn es an die Story nicht anknüpfen wird.„Wir waren zufrieden damit, wie es geendet hat“, sagt Korol. „Wenn man beide Ori-Spiele zusammennimmt, hat man eine komplette Story. Wenn wir also ein drittes Ori machen würden, dannhätten.“ Mahler scheint dafür jedenfalls schon mehr im Kopf zu haben. „Ich hätte ein paar Ideen. Ich habe sogar schon einen Titel“, sagt er, zur Verwunderung seines Kollegen. Für den Moment liege das Hauptaugenmerk aber auf No Rest for the Wicked.Das Action-RPG mit Dark-Souls-Look erscheint, später kommt es auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt.als Nachfolger vonund begeisterte Fans wie Fachpresse in höchstem Maße.