Forza Horizon 3: Es bleibt auch auf der Series X / S bei 30fps

Series X: 4K at 30fps

Series S: 1080p at 30fps



— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 24, 2020

Zwar wird man das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3 dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox Series X / S erleben können und auf dem leistungsfähigeren X-Modell sogar eine Auflösung von 4K bekommen, aber hinsichtlich der Bildrate wird man sich weiter mit einer Darstellung von 30fps begnügen müssen. Das hat Playground Games via Twitter auf Nachfrage eines Nutzers verkündet.Demnach wird auf der Series X die Kombination aus 4K/30 und auf der Series S 1080p/30 geboten. Das ist deshalb überraschend und auch ein wenig enttäuschend, weil man bei Forza Horizon 4 auf der Xbox One X bereits die Wahl zwischen einer Darstellung in 4K/30 oder flotten 60 Bildern pro Sekunde unter 1080p hatte. Entsprechend sollte die Leistung beider Series-Modelle eigentlich locker ausreichen, um auch eine Darstellung in 60fps zu realisieren.Letztes aktuelles Video: Xbox One X Enhanced Trailer