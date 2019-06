Gwent: The Witcher Card Game: Novigrad: Zweite Erweiterung erscheint Ende Juni - 4Players.de

CD Projekt Red hat mit Novigrad die zweite Erweiterung für Gwent: The Witcher Card Game angekündigt, die am 28. Juni 2019 als kostenloses Update für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Zum Inhalt heißt es von den Machern: "Thematisch spielt die Erweiterung mit dem kriminellen Untergrund von Novigrad - eine der wichtigsten Regionen, die Spieler in The Witcher 3: Wild Hunt erkunden konnten. Die zweite Erweiterung von GWENT fügt eine neue Fraktion hinzu, die als Das Syndikat bekannt ist. Die Fraktion kommt mit über 90 Karten und 5 neuen Anführern, darunter die meistgesuchten Übeltäter, Freibeuter und Halsabschneider, die die Freie Stadt je gesehen hat. Die Erweiterung fügt außerdem 15 fraktionsübergreifende Karten hinzu, die sowohl in Syndikat-Decks als auch in solchen anderer GWENT-Fraktionen eingesetzt werden können.Die Erweiterung führt außerdem eine Reihe neuer Fähigkeiten und Mechaniken ein, die Spielern hinterhältigere Formen der Kriegsführung erlauben. Mithilfe von Kronen, einer neuen Kampfressource, können Spieler die Fähigkeiten von Einheiten mit der Fertigkeit Gebühren gegen ihre Gegner einsetzen. Ein Kopfgeld auf einen Gegner auszusetzen und dieses Ziel zu vernichten, füllt die Kronen-Vorräte des Anführers wieder auf. Verbrechen, eine neue Kategorie von Sonderkarten, ermöglicht Spielern, in Schlachten die Oberhand zu gewinnen und Einheiten mit Einschüchtern zu verstärken. Und das ist nur der Anfang von dem, was Novigrad zu den Schlachtfeldern von GWENT hinzufügt.Neben derVor der Veröffentlichung der Erweiterung können Spieler die Vorteile des besonderen Novigrad-Vorbesteller-Angebots nutzen. Zwei verschiedene Angebote werden zur Auswahl stehen, sie beinhalten Fässer mit Karten der Erweiterung sowie eine einzigartige animierte Kartenrückseite." Weitere Informationen zu den Vorbesteller-Packs gibt es auf der offiziellen Website , erste Spieleindrücke in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Novigrad Erweiterungstrailer