Gwent: The Witcher Card Game: Novigrad: Zweite Erweiterung startklar - 4Players.de

Novigrad, die zweite Erweiterung für Gwent: The Witcher Card Game , ist als kostenloses Update für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Novigrad führt mit dem Syndikat eine neue Fraktion ein und bringt darüber hinaus über 90 Karten (inklusive 15 fraktionsübergreifenden Karten), fünf Anführer sowie eine Reihe Fähigkeiten und Mechaniken, die den meistgesuchten Handlangern der "Freien Stadt" würdig sein sollen. Außerdem wollen die Entwickler die Benutzeroberfläche verbessert haben.CD Projekt Red schreibt weiter: "Die neue Erweiterung eröffnet eine Welt voller dunkler neuen Archetypen, bösartiger Kombos und tödlichen Spielstilen, um die Oberhand auf den Schlachtfeldern von Gwent zu erhalten. (...) Die Erweiterung führt außerdem eine Reihe neuer Fähigkeiten und Mechaniken ein, die Spielern hinterhältigere Formen der Kriegsführung erlauben. Mithilfe von Kronen, einer neuen Kampfressource, können Spieler die Fähigkeiten von Einheiten mit der Fertigkeit Gebühren gegen ihre Gegner einsetzen. Ein Kopfgeld auf einen Gegner auszusetzen und dieses Ziel zu vernichten, füllt die Kronen-Vorräte des Anführers wieder auf. Verbrechen, eine neue Kategorie von Sonderkarten, ermöglicht Spielern, in Schlachten die Oberhand zu gewinnen und Einheiten mit Einschüchtern zu verstärken. Und das ist nur der Anfang von dem, was Novigrad zu den Schlachtfeldern von Gwent hinzufügt. (...) Alle Spieler erhalten ein kostenloses Novigrad-Fass mit fünf neuen Karten der Erweiterung, wenn sie sich vor dem 17. Juli (11:59 MESZ) in das Spiel einloggen. Außerdem starten heute für begrenzte Zeit ein besonderer Arena-Modus mit einem Fokus auf Syndikat-Karten sowie ein besonders Promo-Angebot zur Erweiterung im In-Game-Laden - das Unterwelt-Pack."Letztes aktuelles Video: Novigrad Erweiterungstrailer