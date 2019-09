Gwent: The Witcher Card Game: Nächste Erweiterung "Iron Judgment" angekündigt - 4Players.de

Die nächste Erweiterung für Gwent: The Witcher Card Game ist "Iron Judgment". Sie umfasst mehr als 80 neue Karten und soll am 2. Oktober 2019 erscheinen. Man wird seine Decks mit Elitekämpfern aller sechs Fraktionen, inklusive 21 neutraler Karten, verstärken können. Auch neue Kampftaktiken sollen möglich sein. Die Erweiterung wurde beim Gwent Challenger #5 vorgestellt. CD Projekt Red (Entwickler): "Der Norden schlägt zurück und Radovid ist entschlossen, seine Gegner der Gerechtigkeit zu unterziehen - und zwar mit Feuer und Stahl. Stelle dich an seine Seite oder widersetze dich der Macht des Königs. Welche Entscheidung du auch triffst, dich erwarten die härtesten Kämpfe in der Geschichte von Gwent. Erlebe die Schlacht von Brenna, erkunde die Geheimnisse der Salamandra oder schließe dich Gascons Gemeinschaft nobler Schurken an."Ein Vorbesteller-Pack mit 25 Iron-Judgment-Premiumfässern und einem Schiff-Spielbrett kann auf PC für 43,19 Euro gekauft werden.Letztes aktuelles Video: Iron Judgment Expansion Trailer