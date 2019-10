Gwent: The Witcher Card Game: Iron Judgment: Dritte Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

CD Projekt Red hat die dritte Erweiterung "Iron Judgment" für GWENT: The Witcher Card Game auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Iron Judgment fügt über 80 Karten für alle spielbaren Fraktionen hinzu - sowie eine Reihe neuer Spielmechanismen.Die Entwickler schreiben: 'Dazu gehören "Rüstung", die Einheiten vor Schaden schützt, Verteidigungseinheiten, die es Spielern ermöglichen, ihre Ränge weiter zu stärken, sowie "Barrikade" und aufgedeckte Schlüsselwörter, die je nach Rüstungsstatus einer Einheit unterschiedliche taktische Szenarien erzeugen. Die Spieler werden auch in der Lage sein, das Erscheinen von König Radovid V, einer ikonischen Figur aus der The-Witcher-Spieleserie, für die Northern Realms-Fraktion zu nutzen.'Zusammen mit "Iron Judgment" ist das Update auf Version 4.0 erschienen. Das Change-Log findet ihr hier . Begleitet wird der Start der Erweiterung durch ein Arena-Modus-Event, bei dem nur die neuen Karten der Erweiterung zur Verfügung stehen. Spieler, die sich vor dem 8. Oktober, 11:59 Uhr bei Gewent einloggen, können zudem ein kostenloses Iron-Judgment-Kartenfass erhalten, das ihnen fünf Karten aus der neuen Erweiterung gewährt. Ein zeitlich begrenztes Angebot in Form des "Game of Kings Packs" ist zudem über den Ingame-Shop erhältlich.Die Erweiterung wird auch Teil der mobilen Version des Spiels sein, die derzeit im App Store vorbestellt werden kann und am 29. Oktober auf iOS erscheint.Letztes aktuelles Video: Iron Judgment Expansion Trailer