Gwent: The Witcher Card Game: Android-Umsetzung startet am 24. März

Die Android-Fassung von Gwent: The Witcher Card Game wird am 24. März 2020 veröffentlicht. Das Spiel wird kostenlos (mit Ingame-Käufen) bei Google Play verfügbar sein. Die Android-Version des Spiels ist auf das portable Format angepasst worden und die Steuerung wurde für die Touch-Eingabe umgestaltet. Die Spieler werden in der Lage sein, mit den Benutzern auf PC und iOS zu spielen - sowie ihre Fortschritte und Käufe via GOG.com mitzunehmen. Interessierte Spieler können sich bei Google Play vorab registrieren. Gwent: The Witcher Card Game ist derzeit auch für PC und iOS erhältlich.CD Projekt Red: "Die Vorregistrierung für das Spiel ist ab sofort möglich. Zusätzlich zu einer Benachrichtigung auf dem Gerät über die Live-Schaltung von Gwent bei Google Play erhalten Spieler durch die Vorregistrierung den einzigartigen Imperial-Golem-Avatar - der Gegenstand wird der Sammlung sofort nach der Installation und Anmeldung bei Gwent auf einem Android-basierten Telefon oder Tablet hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Android-Releasedatum