Gwent: The Witcher Card Game: Anmeldung für die geschlossene Android-Beta

CD Projekt RED hat die geschlossene Beta von Gwent: The Witcher Card Game für Android angekündigt. Das Kartenspiel wird nächste Woche auf der neuen Plattform verfügbar sein. Die geschlossene Beta wird am Dienstag, den 10. März 2020, beginnen - eingeladen wird in der Reihenfolge des Eintreffens der Anmeldungen. Jeder Spieler mit einem GOG.COM- oder Google-Play-Account kann sich für diesen Vorabtest registrieren ( zur Anmeldung )."Bereits in der geschlossenen Beta werden alle Modi und Funktionen der Vollversion von Gwent für die Teilnehmer zugänglich sein. Der Fortschritt der Beta wird auf den GOG.COM-Account übertragen, der für die Anmeldung verwendet wurde, d.h. er wird auf die vollständige Android-Version sowie auf PC- und iOS-Versionen übertragen, die mit demselben Account verbunden sind - und umgekehrt."Gwent: The Witcher Card Game ist derzeit für PC und iOS erhältlich. Die Android-Version wird am 24. März offiziell veröffentlicht. Die Konsolen-Versionen werden derweil bis zum 09. Juni 2020 eingestellt.Letztes aktuelles Video: Android-Releasedatum