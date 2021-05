Gwent: The Witcher Card Game: Dreiteilige Erweiterung "Price of Power" angekündigt

Für Gwent: The Witcher Card Game ist die dreiteilige Erweiterung "Price of Power" angekündigt worden.Price of Power besteht aus drei separaten Story-bezogenen Erweiterungen, die zwischen Juni und Oktober 2021 (alle zwei Monate) erscheinen werden. Sie drehen sich um das Thema Magie und wie verschiedene Fraktionen diese zu erlangen versuchen. Jede Erweiterung bietet neue Karten & Strategien und führt die Storyline voran."Die erste Erweiterung von Price of Power - Es war einmal ein Scheiterhaufen - bringt 26 neue Karten ins Spiel, 4 Karten verschiedener Seltenheitsstufen pro Fraktion sowie 2 neutrale. Darüber hinaus bringt die Erweiterung neue Fähigkeiten und Gameplay-Mechaniken ins Spiel, sodass ihr mit neuen und mächtigen Synergien das Schlachtfeld beherrschen könnt. Es war einmal ein Scheiterhaufen erscheint am 8. Juni 2021 auf allen Plattformen, auf denen Gwent erhältlich ist", schreiben die Entwickler.Die anderen beiden Teile sollen im August und im Oktober veröffentlicht werden. CD Projekt Red bietet auch einen Price-of-Power-Erweiterungspass für 50,19 Euro an ( zur Website ). Erweiterungs-Fässer aus "Price of Power sollen erst im November angeboten werden.Letztes aktuelles Video: Price of Power | Set Structure ProductsWelche anderen Wege gibt es, neue Karten zu erhalten?Alle neuen Karten können in der Deckschmiede hergestellt werden und werden mit Erscheinen jeder Erweiterung aus ultimativen, Fraktions- und neutralen Fässern verfügbar.Welchen Vorteil habe ich davon, den Erweiterungs-Pass jetzt zu holen, anstatt die EP-Erscheinungstermine abzuwarten?Alle Spieler, die sich den Erweiterungs-Pass holen, erhalten sofort beim Kauf eine einzigartige Münze im Spiel. Zusätzlich dazu werden ihren Konten sämtliche neuen Karten und Verzierungen mit Erscheinen jeder Erweiterung automatisch hinzugefügt.Wo sind die Erweiterungs-Fässer für "Price of Power"?Das Erweiterungs-Fass für das "Price of Power"-Set ist für November 2021 eingeplant. Dieses Fass enthält Karten aller 3 Erweiterungen aus diesem Set.