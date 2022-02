Gwent: The Witcher Card Game: Neues Einzelspieler-Abenteuer soll noch in diesem Jahr erscheinen

Fans des Witcher-Kartenspiels Gwent dürfen sich noch in diesem Jahr über einen neuen Ableger freuen, der sich speziell an Einzelspieler richten wird, wie IGN in einem Bericht bestätigt. Laut eines Verantwortlichen bei CD Projekt Red ist das Spiel für die Fans gedacht, die lieber eine Geschichte erleben möchten statt sich im kompetitiven Gwent mit anderen zu messen. Es ist übrigens nicht der erste Einzelspieler-Titel des Kartenspiels. Im Jahr 2018 wurde mit Thronebreaker: The Witcher Tales bereits ein Singleplayer-Projekt veröffentlicht.Einen festen Release hat der neue Ableger noch nicht. Es soll aber wohl gegen Ende des Jahres soweit sein. Auch die geplanten Systeme sind derzeit noch nicht bekannt. Unter dem Codenamen „Project Golden Nekker“ befindet sich der Titel aktuell bei CD Projekt Red in Entwicklung. Gwent gewann als Minispiel in The Witcher 3: Wild Hunt enorme Popularität. Das Rollenspiel erhält in diesem Jahr ein Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit zahlreichen Verbesserungen.Letztes aktuelles Video: Price of Power | Set Structure Products