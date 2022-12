Gwent: The Witcher Card Game: CD Projekt Red stellt Support ein - wie geht es weiter?

Project Gwentfinity: So geht es mit dem The Witcher-Kartenspiel weiter





The last 7 years with @PlayGwent were the best years of my professional career. I’ve met so many amazing people and made so many unforgettable friendships. I’ll always look back at this time with a huge smile. Let’s make 2023 as epic as possible! Love you all! ❤️



— Pawel Burza (@pawelburza) December 4, 2022

Die Pläne für Gwent im Jahr 2023

CD Projekt Red stellt seine Unterstützung für das The Witcher Card Game Gwent in näherer Zukunft ein. Der Entwickler verrät, wie es danach mit dem Spiel weitergehen soll.Im kommenden Jahr 2023 soll Gwent auch weiterhin noch neue Karten erhalten und auch die eSport-Turniere sollen über die kommenden zwölf Monate abgehalten wie gewohnt abgehalten werden. Anschließend ist allerdings Schluss: Mit dem Beginn des Jahres 2024 will man einen Community-basierten Anspruch verfolgen, der intern unter dem Namen Project Gwentfinity läuft.Gegenüber IGN verriet CD Projekt Red, dass nur ein kleiner Teil der Entwickler Gwent auch über 2023 hinaus am Leben halten wird. Die restlichen Teammitglieder sollen in anderen Projekten des Entwicklerstudios unterkommen.Mit dem Wechsel zu Project Gwentfinity kehrt ein saisonales Fortschrittsystems im The Witcher Card Game ein. Dieses soll kreatives Deckbuilding belohnen sowie neue Balancing-Features mitbringen, welche der Community erlauben, für oder gegen Veränderungen zu stimmen. CD Projekt Red erklärt aber bereits jetzt, dass es dabei einige Restriktionen geben soll, die die Spieler daran hindern, Manipulationen oder "spielbrechende" Änderungen vorzunehmen.Darüber hinaus gab es konkretere Informationen dazu, wie das kommende Jahr in Gwent verlaufen soll. Zunächst bekommen wir 72 Karten, die ihre Veröffentlichung zwischen April, Juli und September im Zuge von drei Erweiterungen feiern, versprochen.Zwei eSports-Turniere sind außerdem schon angesetzt und monatliche Balance-Anpassungen sollen wie bisher für ein ausgewogenes Spielerlebnis sorgen. CD Projekt Red versucht währenddessen, einen völlig ausgeglichenen Pool an Karten bereitzustellen und weitere Features zu implementieren, die zur Langlebigkeit von Gwent beitragen sollen."Wenn es um Gwent und seine Community geht, möchte ich sagen, dass dies nicht das Ende ist und dass wir ein weiteres großartiges Jahr (und mehr) vor uns haben", zeigt sich CD Projekt Reds Senior Communications Manager Pawel Burza optimistisch. Und The Witcher-Fans sitzen ohnehin nicht auf dem Trockenen: Erst vor einigen Wochen kündigte das Entwicklerstudio an, dass auch weitere Witcher-Spiele nicht ausgeschlossen seien. Letztes aktuelles Video: Price of Power | Set Structure Products