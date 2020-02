State of Decay 2: Überarbeitete "Juggernaut Edition" angekündigt

Am 13. März 2020 wird Microsoft die Juggernaut Edition von State of Decay 2 veröffentlichen. Die Juggernaut Edition wird kostenlos als Update für alle Besitzer des Hauptspiels auf PC und Xbox One erscheinen (inkl. Xbox Game Pass). Zum Verkaufsstart auf Steam wird direkt diese Edition angeboten (Preis: 24,99 Euro).Die Juggernaut Edition umfasst das Hauptspiel und die drei bisher veröffentlichten Add-ons Heartland (Story-Kampagne), Daybreak Pack (Belagerungen der Marke "Überlebe die Horde") und das Independence Pack. Darüber hinaus werden Grafik-Verbesserungen (Nebeleffekte), schwere Zweihänderwaffen mit neuen Nahkampfattacken, ein ausgebauter Soundtrack mit mehr thematischen Musikstücken und die neue Offene-Welt-Karte "Providence Ridge" als Neuerungen versprochen. Den Einstieg in das Spiel und die Steuerung wollen die Entwickler ebenfalls optimiert haben.Letztes aktuelles Video: Juggernaut Edition Gameplay Trailer